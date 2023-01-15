Тбилиси, 15 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Соболезнования семье Вахтанга Кикабидзе, скончавшегося 15 января, выразил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передаёт Sputnik.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вахтанг Кикабидзе

Ираклий Гарибашвили «У многих поколений в нашей стране имя актёра связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и ещё долго будут радовать зрителей».

Напомним, Кикабидзе скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет. Как сообщил его продюсер, актёр последние годы серьёзно болел.