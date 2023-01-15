Афины , 15 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассчитывает не допустить к выборам в парламент ультраправую партию «Эллинес». По его словам, он намерен исключить представленность в парламенте преступных организаций. Об этом Мицотакис заявил в опубликованном 15 января интервью газете «Просто тема».

Sebastian Kahnert/dpa/ТАСС Парламент Греции

Напомним, лидер партии «Эллинес» экс-депутат парламента Илиас Касидиарис в настоящее время находится в тюрьме.

Как отметил Мицотакис, он также категорически исключает сотрудничество с главной оппозиционной партией «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» экс-премьера Алексиса Ципраса и партией «Эллиники лиси».

При этом сам политик рассчитывает на то, что граждане Греции отдадут голоса на предстоящих выборах в парламент за его правоцентристскую партию «Новая демократия».

Напомним, выборы в парламент Греции должны состояться весной 2023 года, как на днях анонсировал Кириакос Мицотакис.