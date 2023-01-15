Париж, 15 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. На северо-западе Франции ожидаются «штормовые порывы ветра» со скоростью до 120 км/ч, передает BFM TV со ссылкой на метеорологическую службу Météo France.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Уточняется, что плохая погода продлится с вечера 15 января по 16 января. В районе пролива Ла-Манш ожидается сильный порывистый ветер. Затронутыми непогодой окажутся регионы Нижняя Нормандия и Северная Аквитания.

Метеорологическая служба Франции не исключает вероятности возникновения торнадо.

В шести департаментах на западе Франции объявлен желтый уровень погодной опасности, в то время как в 27 департаментах, в основном на северо-западе страны, действует предупреждение о желтом уровне погодной опасности из-за ветра.