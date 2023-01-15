Москва, 15 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа по защите воздушного пространства над приграничными населёнными пунктами от беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) опубликовало 15 января Минобороны России.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

«Подразделения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа круглосуточно контролируют воздушное пространство над приграничными населёнными пунктами. Цель — беспилотники-разведчики и БПЛА, доставляющие боеприпасы к местам проведения диверсий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что одна станция радиопомех может защитить воздушное пространство в радиусе 150 километров.

При этом уточняется, что оператор станции РЭБ задаёт частотный диапазон, видит на экране все устройства в зоне своей ответственности и, подбирая используемые дронами частоты, может подавить их системы управления и навигации. После этого беспилотники теряют связь со своим оператором и чаще всего просто падают на землю.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3770948" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России ведётся разработка трёх новых больших ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их создаёт силами «инженеров-самолётчиков и айтишников» научно-технический центр «Царские волки».