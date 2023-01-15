Катманду, 15 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Все 72 человека, находившиеся на борту воздушного судна ART 72 в момент крушения в окрестностях города Покхары 15 января, погибли. Об этом 15 января сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа.

EPA/BIJAYA NEUPANE/ТАСС На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines

«Все погибли — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», — сказал представитель.

Представитель Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул назвал техническую неполадку возможной причиной крушения пассажирского самолета.

Ранее французское издание France Presse сообщало, что два непальца, найденных на месте ЧП, доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.