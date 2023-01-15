Москва, 15 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В России ведётся разработка трёх новых больших ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их силами «инженеров-самолётчиков и айтишников» создаёт научно-технический центр «Царские волки». Об этом 15 января сообщил глава группы военных советников и научно-технического центра Дмитрий Рогозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«Также поддерживаем ход работ ещё девяти наиболее продвинутых частных компаний, специализирующихся в области дронов. Часть их работ уже испытывалась нами в зоне СВО», ― подчеркнул в телеграм-канале Рогозин.

Он также отметил, что большинству компаний ещё предстоит показать бойцам свои изделия и получить замечания с учётом специфики этого конфликта и «высокотехнологичности противостоящих неприятелей из стран НАТО».

Также глава группы военных советников рассказал о разработке мини-разведчика смешанного коптерно-самолётного типа «Матрёшка».

«Пока разработчик ― наш партнёр ― отрабатывает элементы конструкции и алгоритмы управления», ― пояснил Рогозин.

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По его словам, мини-разведчик «при масштабировании» сможет переносить, например, мины, на расстояние до 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Так, в документе должен быть предусмотрен серийный выпуск беспилотников, а также развитие инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации.