Киев, 15 января, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявляли в очередной раз на Украине во второй половине дня 15 января.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище

Тревога была объявлена после 14:35 мск в трёх регионах: в Днепропетровской, Полтавской и Черниговская областях.

Затем воздушную тревогу объявили в Харьковской области. К настоящему моменту этот режим отменён во всех регионах.

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