Баку, 15 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, летевший 15 января из Стамбула в Токио, совершил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского аэропорта.

IMAGO/Adomas Daunoraviciust/Global Look Press Самолет авиакомпании Turkish Airlines

Сообщается, что у пассажира внезапно ухудшилось состояние здоровья. В Баку его осмотрели медики и приняли решение госпитализировать в одну из клиник столицы Азербайджана.

Воздушное судно после этого продолжило полёт в Токио. В бакинском аэропорту оно простояло более двух часов.