Иваново, 15 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту столкновения двух снегоходов в Ивановской области, при котором один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Снегоход

«Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту столкновения на снегоходах, в результате которого погиб человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, вечером 14 января на льду Горьковского водохранилища напротив деревни Лобаны Юрьевецкого района Ивановской области столкнулись два снегохода, в результате чего произошло возгорание.

Кроме того, уточняется, что в результате инцидента один человек погиб, а второй был госпитализирован в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновении двух снегоходов на Волге получил травму руководитель Ивановского УФАС Александр Боровков.