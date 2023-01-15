Во время акций экоактивистов в Германии пострадали 70 полицейских
Дюссельдорф, Германия, 15 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Германии в ходе акций экоактивистов в поселке Лютцерат пострадали около 70 полицейских. Об этом сообщило 15 января агентство DPA.
Ранее сообщалось, что участники акции протеста, которые требуют остановить выселение жителей из данного населенного пункта, чтобы не дать начать там угольные разработки, 14 января начали закидывать стражей порядка камнями, бутылками, петардами. Возникли потасовки с полицией.
Напомним, экоактивисты выступают против начала строительства угольной шахты в поселке Лютцерат, жители которого выселены в другие населенные пункты. Протестанты пытаются помешать сносу домов.
В акциях протеста, которые проходят уже несколько дней в местечке, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, принимают участие сотни человек, в том числе небезызвестная экоактивистка Грета Тунберг.