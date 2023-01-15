Дюссельдорф, Германия, 15 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Германии в ходе акций экоактивистов в поселке Лютцерат пострадали около 70 полицейских. Об этом сообщило 15 января агентство DPA.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Акция протеста против строительства угольной шахты в немецкой деревне Лютцерат

Ранее сообщалось, что участники акции протеста, которые требуют остановить выселение жителей из данного населенного пункта, чтобы не дать начать там угольные разработки, 14 января начали закидывать стражей порядка камнями, бутылками, петардами. Возникли потасовки с полицией.

Напомним, экоактивисты выступают против начала строительства угольной шахты в поселке Лютцерат, жители которого выселены в другие населенные пункты. Протестанты пытаются помешать сносу домов.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Акция протеста против строительства угольной шахты в немецкой деревне Лютцерат. На фото: шведская экоактивистка Грета Тунберг

В акциях протеста, которые проходят уже несколько дней в местечке, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, принимают участие сотни человек, в том числе небезызвестная экоактивистка Грета Тунберг.