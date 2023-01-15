Горловка, ДНР, 15 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Городская инфраструктура Горловки и Шахтерска получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 15 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики…» — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что повреждения станции скорой медицинской помощи были зафиксированы в населенном пункте Горловка, а разрушения инфраструктуры железнодорожной станции — в Шахтерске.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Горловку снарядами калибра 152 мм и 155 мм.