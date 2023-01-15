Лондон, 15 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Сотню морских беспилотников задействуют британские военные в рамках борьбы с контрабандой наркотиков и оружия на Ближнем Востоке, заявил представитель ВМС Британии Эдриан Фрайер 15 января в интервью Mail On Sunday.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Командующий британским подразделением в составе международной группировки Объединённые морские силы Фрайер уточнил, что флот из 100 непилотируемых кораблей на Ближнем Востоке будет готов к работе уже летом.

Таким образом британцы рассчитывают внести свою лепту в борьбу с контрабандой. Беспилотники же позволят видеть ситуацию на море, вычислять перевозчиков контрабанды.

Применять эти средства британцы намерены для пресечения «контрабанды оружия из Ирана в Йемен».

Добавим, что Объединённые морские силы (CMF) — это многонациональное морское партнёрство по противодействию незаконным негосударственным субъектам в открытом море. В основном CMF противодействует наркоторговле, контрабанде, пиратству.

В состав CMF входят 34 страны, включая Австралию, Бразилию, Египет, Францию, Германию, Грецию, Ирак, Италию, Японию, Иорданию, Южную Корею, Филиппины, Саудовскую Аравию, Испанию, Таиланд, Турцию, ОАЭ, Британию, США, Йемен.