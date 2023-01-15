Каир, 15 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Египет настроен и дальше развивать взаимовыгодные отношения с Китаем. Об этом 15 января на пресс-конференции по итогам состоявшихся в Каире переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом заявил глава египетского МИД Самех Шукри.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Мы стремимся развивать египетско-китайские отношения и извлечь выгоду из возможностей Китая», ― цитирует ТАСС главу египетского внешнеполитического ведомства.

Шукри также заявил, что на переговорах с его китайским коллегой обсуждались пути активизации двустороннего сотрудничества, в частности в технологических отраслях, а также в области туризма.

В свою очередь глава МИД Китая отметил, что у Пекина с Каиром «стратегические отношения».