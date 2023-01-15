Катманду, 15 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Причины авиакатастрофы самолета авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека, в том числе 68 пассажиров, устанавливают в Непале. Власти страны создали специальную комиссию из представителей военных и авиационного ведомства. В составе комиссии пять человек.

Цитата из видео. Непал. 2023 Падение самолета Yeti Airlines 15.01.2023

Решение о составе комиссии было принято в ходе экстренного совещания, которое собрал премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал. Об этом сообщила 15 января член секретариата премьер-министра Рамеш Малла.

Напомним, самолет авиакомпании Yeti Airlines упал сразу же после взлета в районе города Покхары в Непале. Ранее сообщалось о том, что все находившиеся на борту люди погибли. Однако позже появилась информация о якобы обнаруженных на месте катастрофы выживших.

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