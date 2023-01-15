Анкара, 15 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Турция стремится добиться «локального прекращения огня» в зоне конфликта на Украине, так как его стороны на данный момент вряд ли готовы к заключению более масштабного мирного соглашения. Об этом 14 января заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, его слова приводит телеканал BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Калына, турецкая сторона исходит из того, что никто из сторон конфликта не может победить, а потому им в конце концов «придётся» вступить в переговоры, чтобы добиться приемлемого для всех исхода.

«В настоящее время прекращать боевые действия не готов никто, но мы должны и дальше их (Москву и Киев — прим. ред.) к этому призывать. А раз прийти к общему мировому соглашению мы не можем, мы будем предпринимать попытки добиваться локального, ограниченного прекращения огня и разрядки на местах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в настоящее время у ряда стран есть готовность выслушать идеи России по мироустройству и сохранению глобальной безопасности. Точно так же и Россия готова выслушать такие предложения.