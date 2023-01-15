Могадишо, 15 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В Сомали по меньшей мере 15 человек погибли при взрывах автомобилей, сообщает новостной портал Somali Guardian.

(сс) CT Snow Сомали

Уточняется, что более 50 человек получили ранения за последние сутки в регионе Хиран в результате подрывов автомобилей. Взрывы произошли после широкомасштабной операции правительственных сил, в ходе которой ликвидировали сотни боевиков сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь человек погибли при взрывах автомобилей в Сомали, ранения получили более 25 человек.