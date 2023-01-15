Брюссель, 15 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 15 января раскритиковал приведение в исполнение смертного приговора в отношении ирано-британского гражданина Алирезы Акбари.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

«Евросоюз (ЕС) в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране ирано-британского гражданина Алирезы Акбари», — заявил Боррель.

Также испанский политик отметил, что западные страны в очередной раз призывают Иран избавиться от такой меры наказания, как смертная казнь.

О приведении в действие приговора Акбари, приговоренного ранее к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, иранские средства массовой информации объявили в субботу, 14 января.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что не видит готовности Российской Федерации к мирным переговорам по Украине.