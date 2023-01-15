В Афганистане сообщили о прекращении поставок электроэнергии из Узбекистана
Кабул, 15 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Узбекистан прекратил поставлять электроэнергию в Афганистан. Об этом 14 января сообщает афганское издание Etilaatroz, ссылаясь на данные национальной энергетической компании.
По информации журналистов, причиной прекращения поставок стали технические неполадки. Сроки возобновления поставок не называются. Официальных сообщений в Узбекистане по этому поводу нет.
Отмечается, что в Афганистане образовался дефицит энергоресурсов из-за аномально холодной погоды. Электроэнергию покупают у Таджикистана и распределяют её по объектам социального значения.
Напомним, этой зимой в Узбекистане также столкнулись с дефицитом энергоносителей из-за аномальных холодов, из-за чего страна в декабре 2022 года прекратила экспорт природного газа.