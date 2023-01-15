Кабул, 15 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Узбекистан прекратил поставлять электроэнергию в Афганистан. Об этом 14 января сообщает афганское издание Etilaatroz, ссылаясь на данные национальной энергетической компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По информации журналистов, причиной прекращения поставок стали технические неполадки. Сроки возобновления поставок не называются. Официальных сообщений в Узбекистане по этому поводу нет.

Отмечается, что в Афганистане образовался дефицит энергоресурсов из-за аномально холодной погоды. Электроэнергию покупают у Таджикистана и распределяют её по объектам социального значения.

Напомним, этой зимой в Узбекистане также столкнулись с дефицитом энергоносителей из-за аномальных холодов, из-за чего страна в декабре 2022 года прекратила экспорт природного газа.