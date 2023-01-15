Киев, 15 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Лимиты потребления электроэнергии снижены 15 января во всех украинских регионах, сообщает «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

По данным компании, в украинской энергосистеме вырос дефицит. Во всех регионах возможны аварийные отключения света.

Напомним, 14 января ДТЭК распространила информацию о выходе из строя на Украине двух ТЭС, причём одна полностью прекратила работу.

Сегодня украинская компания предупредила об аварийных отключениях электричества в Киеве, в Одесской и Днепропетровской областях.