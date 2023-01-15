Владикавказ, 15 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Признаков насильственной смерти не найдено на теле бойца смешанного стиля (ММА) Георгия Гаглоева, который скончался на верхней полке плацкартного вагона поезда Москва — Владикавказ. Об этом 15 января рассказали в правоохранительных органах Северной Осетии.

Георгий Гаглоев

Как отметил представитель правоохранителей, слова которого приводит ТАСС, Гаглоев ехал на верхней полке поезда Москва — Владикавказ и, как рассказали его попутчики, вначале он храпел, а потом утих.

«Когда его начали будить на станции в Ростове-на-Дону, то обнаружили без признаков жизни. Признаков насильственной смерти не обнаружено», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее портал privet-rostov.ru сообщил, что найденный мёртвым в поезде, следовавшем из Москвы во Владикавказ, боец MMA Георгий Гаглоев мог быть задушен.

Отметим, Георгий Гаглоев являлся мастером спорта международного класса по ММА и участвовал в соревнованиях всероссийского и международного уровня.