Москва, 15 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге на следующей неделе по случаю юбилея прорыва блокады Ленинграда. В 2023 году будут отмечать 80-ю годовщину героических событий Великой Отечественной войны.

Фрагмент диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»

Подтвердил участие президента в этих мероприятиях 15 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли в графике Путина участие в мероприятиях, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь ответил утвердительно, пишет РИА Новости.

Напомним, блокада Ленинграда фашистскими захватчиками длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Прорыв блокады произошёл 18 января 1943 года. В этот день спустя 80 лет в Санкт-Петербурге и по всей России будут проводить памятные мероприятия, вспоминать погибших, которых, по разным данным, было от 400 тысяч до полутора миллионов человек.