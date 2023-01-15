Саратов, 15 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В Саратове в последний путь проводили чемпионку России по хай-дайвингу Лейлу Салямову, погибшую в автоаварии. Об этом 15 января сообщил директор по коммуникациям Российской федерации прыжков в воду Сергей Саркисян.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В беседе с ТАСС он уточнил, что церемония прощания прошла в комплексе «Звёздный». На ней присутствовали глава Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова, министр спорта Саратовской области, первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

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По его словам, спортсменка была похоронена по мусульманским обычаям.

«После состоялись похороны, который прошли по мусульманским обычаям, ― в них участвовали только мужчины», ― добавил Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова трагически погибла в возрасте 23 года. 12 января в Карелии она попала в автокатастрофу.

Напомним, Лейла Салямова в 2021 году стала чемпионкой России по хай-дайвингу, была членом сборной России по хай-дайвингу. На счету спортсменки также серебряная медаль национального первенства 2015 года в синхронных прыжках в воду с вышки.