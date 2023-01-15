Якутск, 15 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Учащихся в школах Якутии перевели на удаленный режим обучения из-за шестидесятиградусных морозов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Приказ о переводе школьников на дистанционное обучение подписала министр образования и науки Якутии Ирина Любимова. Сообщается, что дети будут учиться из дома, так как с 16 по 18 января температура воздуха опустится до — 65 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 14 по 18 января в городе Якутске ожидаются аномально сильные морозы. На метеорологической станции Тонгулах в Якутии 15 января была зафиксирована температура воздуха — 62 °C.

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