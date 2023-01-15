Минск, 15 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари текст соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета ATR 72 15 января, на борту которого находилось 72 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхары», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Отмечается, что лично от себя Лукашенко выразил соболезнования близким погибших при авиакатастрофе.

Ранее представитель Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул назвал технические неполадки возможной причиной падения пассажирского судна вблизи аэропорта в Покхаре.