Катманду, 15 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Непале опубликован список пассажиров разбившегося 15 января самолёта авиакомпании Yeti Airlines. Имена 72 погибших назвало Управление гражданской авиации Непала на своей странице в Twitter.

BIJAYA NEUPANE/EPA/ТАСС Крушение пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines

В числе погибших — граждане России Виктория Алтунина, Елена Бандуро, Юрий и Виктор Лыгины.

Погибли 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, два гражданина Южной Кореи. Кроме того, погибли граждане Аргентины, Франции, Австралии и Ирландии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение пассажирского лайнера, следовавшего из Катманду, произошло утром 15 января. По предварительным данным, все находившиеся на борту 72 человека погибли.