Браззавиль, 15 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. При взрыве бомбы в протестантской церкви в городе Касинди, который расположен в северо-восточной части Демократической Республики Конго, погибли как минимум пять человек. Об этом 15 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя армии страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скорбь

«Как сообщил представитель армии Антони Муашулай по телефону, по меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в воскресенье в результате взрыва бомбы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как предполагается, взрывное устройство было заложено боевиками-исламистами в протестантской церкви в городе Касинди, который находится на границе с Угандой.

Как сообщало, 6 декабря 2022 года стало известно, что в Демократической Республике Конго повстанцы из группировки «Движение 23 марта» нарушили условия перемирия и убили около 300 мирных жителей. В том числе жертвами стали порядка 17 детей.