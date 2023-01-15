Во Франции город отказал России в продлении аренды мест на кладбище
Париж, 15 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Город Сент-Женевьев-де-Буа, расположенный во Франции, не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где покоятся известные российские личности, сообщает французская газета Le Monde.
Уточняется, что на кладбище похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.
Ссылаясь на главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа Николая Лопухина, газета пишет, что город не принял от России денег для «продление аренды российских мест». Уточняется, что кладбище обветшало и Россия хотела провести реставрацию. Сейчас по данным CESOR этим вопросом не занимаются.
В 2005 году российская сторона взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников. Николай Лопухин заявил, что комитет ищет средства, чтобы возобновить аренду.