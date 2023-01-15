Париж, 15 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Город Сент-Женевьев-де-Буа, расположенный во Франции, не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где покоятся известные российские личности, сообщает французская газета Le Monde.

Vitold Muratov Могила Нуреева. Сент-Женевьев-де-Буа

Уточняется, что на кладбище похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

Ссылаясь на главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа Николая Лопухина, газета пишет, что город не принял от России денег для «продление аренды российских мест». Уточняется, что кладбище обветшало и Россия хотела провести реставрацию. Сейчас по данным CESOR этим вопросом не занимаются.

В 2005 году российская сторона взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников. Николай Лопухин заявил, что комитет ищет средства, чтобы возобновить аренду.