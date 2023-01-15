Катманду, 15 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Жертвами крушения пассажирского самолёта ATR 72 компании Yeti Airlines в Непале стали по меньшей мере 68 человек. Такую информацию подтвердили в Управлении гражданской авиации страны, сообщает агентство Reuters.

Цитата из видео. Непал. 2023 Падение самолета Yeti Airlines 15.01.2023

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Напомним, всего на борту лайнера находились 72 человека, четверо из которых — члены экипажа. Среди пассажиров были 53 гражданина Непала и 15 иностранцев из семи разных стран. Рейсом летели четверо граждан России, пятеро граждан Индии, двое пассажиров из Южной Кореи и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт ATR 72 компании Yeti Airlines разбился 15 января на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхары. Известно, что борт следовал из Катманду.

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Представитель Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул заявил, что причиной крушения лайнера между старым и новым аэропортом Покхары могла стать техническая неисправность. По его словам, была получена информация о том, что в самолёте было замечено пламя, когда он ещё находился в воздухе.

Для расследования причин катастрофы власти Непала создали специальную комиссию.