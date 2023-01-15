Тбилиси, 15 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Продюсер советского и грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе Рати Абзианидзе заявил, что причиной смерти 84-летнего актера стали проблемы со здоровьем.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Николаевич Данелия. 1978. СССР Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино

«<…> Уже много лет у него было проблемы со здоровьем, и это оказало влияние… Это большая потеря для всех», — заявил Абзианидзе в беседе с журналистами 15 января.

Также продюсер ушедшего из жизни артиста поблагодарил клинику, в которой Кикабидзе провел последние несколько недель.

В воскресенье, 15 января, грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщил о смерти Вахтанга Кикабидзе.