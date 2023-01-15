Тбилиси, 15 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Народный артист Грузинской ССР, советский и грузинский актёр, режиссёр и певец Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Умер он от опухоли головного мозга.

Цитата из к/ф «Мимино» реж Георгий Николаевич Данелия. 1978. СССР Мимино в исполнении Вахтанга Константиновича Кикабидзе

Своей широкой популярностью в СССР Кикабидзе обязан участием в советских художественных фильмах, таких как «Не горюй!» и «Мимино» Георгия Данелии. За роль лётчика Валентина Мизандари в «Мимино» в 1978 году Кикабидзе был удостоен Государственной премии СССР.

После распада СССР начал демонстрировать свою антироссийскую позицию. Спустя годы он сказал в эфире «Немецкой волны», что в 1991 году радовался распаду Советского Союза.

В 2008 году из-за ситуации в Южной Осетии Кикабидзе отказался от ордена Дружбы и отменил концерты в Москве, приуроченные к его 70-летию. После госпереворота в Киеве занял сторону бандеровских властей. Осудил он и спецоперацию ВС РФ по денацификации.

Добавим, что на парламентских выборах в Грузии в 2020 году он возглавил список партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и по итогам выборов был избран депутатом грузинского парламента VII созыва.