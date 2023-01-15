Грозный, 15 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Мобильные и высокоэффективные подразделения «Ахмата», успешно выполняющие задачи в зоне спецоперации на Украине, «уже устали от комплиментов» военных инструкторов НАТО и ВСУ. Высокую оценку с их стороны подтверждают и взятые в плен разведчики ВСУ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Для воина нет ничего приятнее, чем признание противником его превосходства. В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», — написал Кадыров 15 января в своем телеграм-канале, опубликовав кадры видео из зоны спецоперации, показывающие построение хорошо вооруженных и экипированных чеченских бойцов.

Как отметил Кадыров, для украинских диверсионно-разведывательных групп «нет ничего страшнее, чем нарваться на военнослужащих» чеченских спецподразделений. Он раскрыл секрет такого успеха чеченских бойцов. По словам главы Чечни, он заключается в мобильности подразделений.

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«Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей. Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований»,— заявил чеченский лидер.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о прибытии на днях в Запорожскую область одного из самых боеспособных подразделений спецназа — отряда ОМОН «Ахмат-1».