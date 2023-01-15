Кишинёв, 15 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Сапёры Национальной армии Молдавии 15 января уничтожили ракету, найденную накануне в поле на севере страны возле границы с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Министерство внутренних дел провело детонацию с помощью управляемого взрыва ракеты, упавшей вчера в районе села Ларга», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что взрыв провели с соблюдением мер безопасности. В ракете было около 80 кг взрывчатого вещества.

Стоит отметить, что ранее в МВД Молдавии пообещали провести тщательное расследование того, какая ракета упала возле границы. При этом, несмотря на отсутствие доказательств, представители молдавских властей уже выступили с обвинениями в адрес России. В двух предыдущих случаях падения ракет на молдавскую территорию Кишинёв также скрывал подробности, но обвинял российскую сторону.