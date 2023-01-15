Киев, 15 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В трёх захваченных режимом Киева областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 15 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях примерно в 14:35 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченной боевиками ВСУ части ДНР.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.