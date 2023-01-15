Катманду, 15 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Представитель Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул заявил, что причиной крушения пассажирского самолета ATR 72 15 января между старым и новым аэропортом Покхары могла стать техническая неисправность.

Цитата из видео. Непал. 2023 Падение самолета Yeti Airlines 15.01.2023

«Поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам. Была получена информация о том, что в самолете было замечено пламя, когда он еще находился в воздухе», — цитирует представителя издание MyRepublica.

Ранее сообщалось, что власти Непала создали комиссию по расследованию крушения. Отчет о результатах проведенного расследования должен быть предоставлен в течение 45 дней.

Спустя какое-то время после произошедшей авиакатастрофы французское издание Agense France-Presse сообщило, что при падении самолета выжили два человека, которые на данный момент находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.