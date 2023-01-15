Москва, 15 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом 15 января сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметили в программе, в течение следующей недели главе Российского государства предстоит поездка в Санкт-Петербург в связи с 80-летием прорыва блокады Ленинграда.

Кроме того, уточняется, что также на будущей неделе Путин проведёт совещание с членами Совбеза РФ, и добавляется, что в 2023 году будут возобновлены совещания по экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день динамика проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины положительная.