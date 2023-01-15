Москва, 15 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Кассовые сборы кинофильма «Чебурашка» превысили 4 млрд рублей. Эту сумму картина заработала за 15 дней проката. Фильм стал самым кассовым за всю историю российского проката. Об этом сообщили 15 января в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

Ранее самыми кассовыми в истории отечественного проката считались фильмы «Холоп» Клима Шипенко (2019) и первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (2009).

Напомним, художественная кинокартина «Чебурашка» снята режиссёром Дмитрием Дьяченко. Она вышла в прокат 1 января 2023 года.

Успех в прокате российской киноленты «Чебурашка» ранее предрёк кинокритик Сергей Сычев. Он назвал причинами успеха картины узнаваемость её главного персонажа и «отсутствие крупных конкурентов из Голливуда».

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