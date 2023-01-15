Москва, 15 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. В Вашингтоне готовятся к войне с Китаем, чтобы контролировать Евразию. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Очевидно, что Белый дом не будет тягаться с Пекином в одиночку, подобно [конфликту] на Украине США втянут в конфликт своих вассалов», ― написала политик в сообщении в телеграм-канале.

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Ковитиди уверена, что в данном регионе ожидается участие на стороне США Японии.

«Мы видим, что вооружённые силы США и Японии договорились об усилении взаимодействия на «фоне потенциального конфликта в Китае», в подтверждение этого японское правительство объявило о выделении 211,3 млрд иен ($1,65 млрд) на закупку американских крылатых ракет Tomahawk», ― пояснила сенатор.

Также логичной в общей концепции войны против Китая, который обозначен в армейских военных документах как «беспрецедентный и величайший стратегический вызов», по мнению Ковитиди, выглядит и милитаризация южных островов рядом с Тайванем и Китаем, а объявленное Токио удвоение военных расходов на следующие пять лет, до 80 миллиардов долларов, «не оставляет сомнений в будущей военной активности японцев».

«Помимо Японии, в целях получения оперативного преимущества США привлекли Филиппины, правительство которых готово в очередной раз разрешить Вашингтону разместить оружие и боеприпасы на еще пяти военных базах, кроме пяти уже доступных для США», ― подчеркнула Ковитиди.

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Сенатор также напомнила, что США виновны в развязывании более двух сотен «самых страшных мировых вооружённых конфликтов с момента окончания Второй мировой войны». Именно США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах. Кроме того, в начале XXI века США вновь затеяли новую очень опасную геополитическую игру, целью которой стало нейтрализовать две ядерные мировые державы ― Россию и Китай.

«Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США», ― подчеркнула сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. По его словам, это Украина, Тайвань и Корейский полуостров. Он подчеркнул, что Украина остаётся наиболее вероятной точкой столкновения такого типа из-за политики США и других стран НАТО.