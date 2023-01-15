Донецк, 15 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки было уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 15 января.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Уточняется, что БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики.

Также Конашенков отметил, что системам ПВО также удалось перехватить восемь снарядов реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и 9К57 «Ураган» в районах Кременной и Лисичанска Луганской Народной Республики, а также Васильевки, Подгорного и Новомихайловки Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции удалось уничтожить гаубицу М777 киевских боевиков в Херсонской области.