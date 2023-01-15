Москва, 15 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили группу диверсантов в районе села Сладкое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, силами морской пехоты Тихоокеанского флота, артиллерии и мотострелков были уничтожены около 509 боевиков ВСУ и четыре единицы автотехники. Об этом 15 января сообщили на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что на южнодонецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота велись обстрелы по скоплениям живой силы противника в районе посёлка Владимировка и города Угледара в ДНР.

«Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 14 января официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о продвижении российских штурмовых отрядов в направлении населенного пункта Соль в ДНР.