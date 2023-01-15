Токио, 15 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Японии в возрасте 70 лет скончался барабанщик группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси, сообщает телеканал NHK.

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Юкихиро Такахаси

Согласно полученной информации, причиной смерти стала аспирационная пневмония. Юкихиро Такахаси боролся с раком. Кроме того, три года назад музыкант перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.

Юкихиро Такахаси впервые получил известность как барабанщик группы Sadistic Mika в начале 1970-х годов. Он получил известность на Западе после того, как группа гастролировала и записывалась в Великобритании. Затем в 1978 году Такахаси, а также композитор Рюити Сакамото и Харуми Хосоно основали Yellow Magic Orchestra. Их трек «Computer game» в 1978 году попал в топ-20 музыкального чарта в Великобритании.