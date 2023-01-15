Москва, 15 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 боевиков ВСУ американского производства. Об этом 15 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

US Air Force AN/TPQ-36

«Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что гаубица М777 киевских боевиков американского производства была уничтожена российскими войсками в Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы.