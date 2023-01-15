Бахмут, ДНР, 15 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В направлении города Артёмовска и железнодорожной станции Соль в ДНР российские военные успешно развивают наступление, сообщил 15 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России в зоне СВО

По данным российского оборонного ведомства, в течение минувших суток спецоперация успешно идёт на донецком направлении.

Здесь в направлении Артёмовска и станции Соль успешное наступление развивали штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВКС РФ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

По словам Конашенкова, в течение суток было уничтожено свыше восьми десятков украинских боевиков, а также военная техника: два танка, три боевые бронемашины и три автомобиля.