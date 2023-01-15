Москва, 15 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток нанесли поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сёла Двуречное и Синьковка в Харьковской области

Сообщается, что были нанесены удары по украинским отрядам, расположенным возле сёл Двуречное и Синьковка в Харьковской области, а также возле посёлка Новосёловское, расположенного на временно оккупированной территории ЛНР.

«В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сообщении.