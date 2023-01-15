Москва, 15 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 15 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

По его словам, речь идет об ударах по подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино (ЛНР).

В Минобороны также заявили об отражении атак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Червоная Диброва (ЛНР). В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.