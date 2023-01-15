Москва, 15 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Гаубица М777 киевских боевиков американского производства была уничтожена российским войсками в Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы. Об этом 15 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Василий Иванов ИА REGNUM Трофейная 155-мм гаубица М-777 производства США

«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районе населённого пункта Уманское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также были уничтожены две гаубицы «Мста-Б» около населённых пунктов Георгиевка и Скудное ДНР; две самоходные гаубицы «Гвоздика» у населённых пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко ДНР; и гаубица Д-30 возле населённого пункта Серебрянка ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы РФ 14 января нанесли результативный ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.