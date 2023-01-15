Москва, 15 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что представитель советника руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович является «внедрённым агентом Кремля». Она заявила о том, что у тех, кто это пишет, не получится считать его таковым. Он по-прежнему является лицом киевского режима, написала Захарова 15 января в своём телеграм-канале.

Алиса Агранат ИА REGNUM Спасская башня. Кремль

Отметив, что «звание агента Кремля» Арестовичу приписали после того, как он то объявил сбитой украинскими ПВО российскую ракету, то написал о том, что её не сбили и она упала в жилой дом, Захарова написала:

«После «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо».

Напомним, 14 января Арестович заявил, что летевшую над Днепром ракету удалось сбить украинской системой ПВО, но «она взорвалась, когда упала на подъезд». После этого на него обрушились обвинения в том, что он, впервые сообщив правду, играет на стороне Кремля.