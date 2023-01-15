Днепропетровск, Украина, 15 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Советник офиса Зеленского Алексей Арестович — это «обаятельный Воланд». Так отреагировал на слова Арестовича о том, что в падении ракеты в Днепропетровске виноваты ВСУ, глава города Борис Филатов в своём телеграм-канале 15 января. СБУ следовало бы проверить Арестовича.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

По словам Филатова, он всегда считал Арестовича «самовлюбленным скотом», хотя в офисе президента «на него явно кто-то делает ставку». «Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать», — пишет Филатов.

Чиновник также заявил, что Арестович «высокообразованный, талантливый, информированный и харизматичный человек». «И именно поэтому он зло. Обаятельный Воланд», — заявляет Филатов.

Напомним, Арестович навлёк на себя критику со стороны Филатова тем, что не так, как хотели бы в Киеве, прокомментировал взрывы в Днепропетровске, прогремевшие накануне, 14 января.

Вечером 14 января власти Днепропетровска заявили, что в один из жилых домов города ударила российская ракета. Однако Арестович, комментируя случившееся, сказал, что ракета была сбита украинской системой ПВО над жилым районом и что именно поэтому пострадала девятиэтажка.