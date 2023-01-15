Москва, 15 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ 14 января нанесли результативный ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектами энергетики, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 15 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — заявил представитель оборонного ведомства.

14 января в ходе брифинга Конашенков сообщил об уничтожении трех гаубиц Д-20, одной гаубицы Д-30, двух самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и одной самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины.