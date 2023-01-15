Москва, 15 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике. В интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» глава государства назвал экономическую ситуацию в стране стабильной.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Владимир Путин отметил, что достигнутые результаты оказались лучше ожиданий руководства страны и прогнозов противников России.

«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно: если не хорошая», — указал Путин.

Президент Российской Федерации также заявил, что безработица находится на историческом минимуме. Инфляция ниже ожидаемой.

«Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%», — рассказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолета у города Покхары.

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