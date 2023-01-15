Москва, 15 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной советской и российской актрисы Инны Чуриковой, ушедшей из жизни в пятницу, 14 января.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Глубоко опечален известием о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Одаренная от Господа многими талантами, почившая приумножила их упорными трудами и достигла высокого профессионального мастерства», — говорится в послании главы РПЦ, опубликованном 15 января на официальном сайте патриархата.

Также патриарх Кирилл отметил любовь миллионов россиян к творчеству Чуриковой, «блестяще сыгравшей в детских сказках, лирических картинах и лентах о Великой Отечественной войне».

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер в интервью ТАСС уточнил, что похороны Инны Чуриковой состоятся на Новодевичьем кладбище после прощания 17 января.